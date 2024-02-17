Украина финишировала в топ-5 женской эстафеты на чемпионате мира

В субботу, 17 февраля, в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась женская эстафета.

Украину в этом старте представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко, которые, использовав в сумме десять дополнительных патронов, продемонстрировали пятый итоговый результат с отставанием от лидера более двух минут.

Стартовали украинки под восьмым номером. Петренко по ходу свое отрезка гонки удалось подняться на одну позицию, но на передачу эстафеты она пришла только десятой. Джима смогла вывести команду на седьмое место, а Меркушина с пятью дополнительными патронами - сохранить эту позицию.

Дмитренко идеально отработала на первом огневом рубеже, а на втором была вынуждена использовать три дополнительных патрона, но благодаря штрафным кругам у оппоненток вырвалась на пятое место, которое удержала до финиша.

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Победу в эстафете праздновали французские биатлонистки. Вторыми стали представительницы Швеции, а третьими финишировали немки.

Чемпионат мира. Женская эстафета

Франция (2+11) 1:15:00.8 Швеция (1+12) +38.3 Германия (0+9) +1:14.2 Эстония (0+11) +1:40.1 Украина (0+10) +2:08.8 Польша (0+3) +2:14.6

Сегодня, 17 февраля, на чемпионате мира также состоится эстафета у мужчин, которая начнется в 17:30 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция мужской эстафеты.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок ЧМ-2024 по биатлону.

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