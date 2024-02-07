Чемпионат мира по биатлону-2024: расписание и результаты гонок
ISPORT.ua предлагает вашему вниманию календарь и результаты гонок ЧМ-2024 по биатлону.
В чешском Нове Место с 7 по 18 февраля состоится чемпионат мира по биатлону 2024 года.
Календарь мирового первенства будет включать полную программу из 12 стартов: спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, классические и смешанные эстафеты и масстарты.
Сборная Украины на чемпионате мира будет представлена 11 биатлонистами (шесть - в женской команде и пять - в мужской).
Состав сборной Украины:
- Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова
- Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Тарас Лесюк
Предлагаем вашему вниманию календарь и результаты гонок чемпионата мира по биатлону.
Расписание и результаты гонок ЧМ-2024
7 февраля
- 18:20 Смешанная эстафета
9 февраля
- 18:20 Спринт у женщин (7,5км)
10 февраля
- 18:05 Спринт у мужчин (10км)
11 февраля
- 15:30 Гонка преследования у женщин (10км)
- 18:05 Гонка преследования у мужчин (12,5км)
13 февраля
- 18:10 Индивидуальная гонка у женщин (15км)
14 февраля
- 18:10 Индивидуальная гонка у мужчин (20км)
15 февраля
- 19:00 Одиночная смешанная эстафета
17 февраля
- 14:45 Женская эстафета (4 по 6км)
- 17:30 Мужская эстафета (4 по 7,5км)
18 февраля
- 15:15 Масс-старт у женщин (12,5км)
- 17:30 Масс-старт у мужчин (15км)
Напомним, что на ISPORT также доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.