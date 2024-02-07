Чемпионат мира по биатлону-2024: расписание и результаты гонок

ISPORT.ua предлагает вашему вниманию календарь и результаты гонок ЧМ-2024 по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону: расписание и результаты / Getty Images

В чешском Нове Место с 7 по 18 февраля состоится чемпионат мира по биатлону 2024 года.

Календарь мирового первенства будет включать полную программу из 12 стартов: спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, классические и смешанные эстафеты и масстарты.

Сборная Украины на чемпионате мира будет представлена 11 биатлонистами (шесть - в женской команде и пять - в мужской).

Состав сборной Украины:

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова

Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Тарас Лесюк

Предлагаем вашему вниманию календарь и результаты гонок чемпионата мира по биатлону.

Расписание и результаты гонок ЧМ-2024

7 февраля

18:20 Смешанная эстафета

9 февраля

18:20 Спринт у женщин (7,5км)

10 февраля

18:05 Спринт у мужчин (10км)

11 февраля

15:30 Гонка преследования у женщин (10км)

18:05 Гонка преследования у мужчин (12,5км)

13 февраля

18:10 Индивидуальная гонка у женщин (15км)

14 февраля

18:10 Индивидуальная гонка у мужчин (20км)

15 февраля

19:00 Одиночная смешанная эстафета

17 февраля

14:45 Женская эстафета (4 по 6км)

17:30 Мужская эстафета (4 по 7,5км)

18 февраля

15:15 Масс-старт у женщин (12,5км)

17:30 Масс-старт у мужчин (15км)

Напомним, что на ISPORT также доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.