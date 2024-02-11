Кубок мира: Норвежцы заняли весь топ-5, Пидручный - лучший среди украинцев

В рамках этапа Кубка Мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась гонка преследования среди мужчин.

Наилучшие результаты традиционно продемонстрировали норвежские спортсмены. Пять представителей этой страны заняли все места в пятерке лучших.

Победителем стал Йоханнес-Тингнес Бё, серебро и бронзу завоевали Стурла Хольм Легрейд и Ветле Шостад Кристиансен соответственно.

Среди украинцев лучший результат продемонстрировал Дмитрий Пидручный, финишировавший 23-им.

Кубок мира по биатлону

Нове-Место, Чехия

Гонка преследования, мужчины

Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) - 32:36,9 Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) - 33:05,7 Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 33:15,4

23. Дмитрий Пидручный (Украина) - 36:39,0

25. Антон Дудченко (Украина) - 36:46,6

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