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Кубок мира: Норвежцы заняли весь топ-5, Пидручный - лучший среди украинцев

Завершилась очередная гонка в Нове-Место.
Сегодня, 18:57
Йоганнес-Тингнес Бе / Getty Images
Йоганнес-Тингнес Бе / Getty Images

В рамках этапа Кубка Мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась гонка преследования среди мужчин.

Наилучшие результаты традиционно продемонстрировали норвежские спортсмены. Пять представителей этой страны заняли все места в пятерке лучших.

Победителем стал Йоханнес-Тингнес Бё, серебро и бронзу завоевали Стурла Хольм Легрейд и Ветле Шостад Кристиансен соответственно.

Среди украинцев лучший результат продемонстрировал Дмитрий Пидручный, финишировавший 23-им.

Кубок мира по биатлону

Нове-Место, Чехия

Гонка преследования, мужчины

  1. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) - 32:36,9
  2. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) - 33:05,7
  3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 33:15,4

23. Дмитрий Пидручный (Украина) - 36:39,0
25. Антон Дудченко (Украина) - 36:46,6

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина норвегия Дмитрий Пидручный Йоханнес Бе

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