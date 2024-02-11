Кубок мира: Норвежцы заняли весь топ-5, Пидручный - лучший среди украинцев
Завершилась очередная гонка в Нове-Место.
В рамках этапа Кубка Мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась гонка преследования среди мужчин.
Наилучшие результаты традиционно продемонстрировали норвежские спортсмены. Пять представителей этой страны заняли все места в пятерке лучших.
Победителем стал Йоханнес-Тингнес Бё, серебро и бронзу завоевали Стурла Хольм Легрейд и Ветле Шостад Кристиансен соответственно.
Среди украинцев лучший результат продемонстрировал Дмитрий Пидручный, финишировавший 23-им.
Кубок мира по биатлону
Нове-Место, Чехия
Гонка преследования, мужчины
- Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) - 32:36,9
- Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) - 33:05,7
- Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 33:15,4
23. Дмитрий Пидручный (Украина) - 36:39,0
25. Антон Дудченко (Украина) - 36:46,6
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