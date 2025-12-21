Капитан сборной Украины Пидручный подвёл итоги гонки преследования в Анси

Накануне в Анси прошла гонка преследования. Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный занял 29-е место и прокомментировал своё выступление.

Дмитрий, классная получилась гонка, но снова два промаха.

Два промаха на четыре рубежа, можно сказать, что на 90 % справился со стрельбой и, конечно, что она была лучше, чем вчера.

По дистанции как сегодня работалось, ведь гонка преследования была очень быстрой?

Я бы не сказал, что я работал медленнее сегодня, чем вчера в спринте. На первых двух кругах время в отношении лидеров было третье, четвертое, пятое немного тяжелее было, отставание увеличилось, но оно было в районе такого же, как и вчера. То есть дистанция длиннее была, но отставание плюс-минус такое же и осталось. Состояние сегодня было хорошее у меня, бежалось хорошо, гонка была динамичная, очень быстрая.

Персьют, такая довольно непредсказуемая гонка, и все же вы планировали заранее свое выступление, так все ли удалось, довольны собой сейчас?

В общем доволен то, что удалось улучшить стрельбу, но эти две ошибки тоже лишние и хорошо, что с каждой гонкой лучше себя чувствую на трассе и отхожу от последствий болезни.

Что здесь, в Анси, для Вас было самым тяжелым на стартах?

Да не было какого-то тяжелого фактора. В первый день не справился со стрельбой, сегодня уже лучше было, но какого-то одного фактора трудно выделить.

Гонка преследования – одна из Ваших любимых, получили удовольствие от своего выступления?

Да, сегодня хорошая гонка была, динамичная, мне понравилась постоянная и такая острая борьба с соперниками.

