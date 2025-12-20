Ботн победил в гонке преследования в Анси

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл парсьют во французском Анси. Он преодолел 12,5 км дистанции в 31:20,8 минуты.

Победитель обошелся без промахов на четырех огневых рубежах. Ботн опередил конкурентов почти на 20 секунд. Француз Эмильен Жаклен трижды промахнулся и стал вторым. Дополнил подиум соотечественник Ботна Йоханнес Дале.

В топ-тридцатку попали двое украинцев. Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный промахнулись по два раза. В свою очередь Тарас Лесюк и Богдан Борковский выступили значительно хуже.

Кубок мира. Анси, Франция

Мужчины, гонка преследования

1. Йохан-Олав Ботн (0+0+0+0) 31:20,8 минуты

2. Эмильен Жаклен (1+1+1+0) +17,6

3. Йоханнес Дале (0+0+0+2) +17,9

...

28. Виталий Мандзин (0+2+0+0) +2:22,0

29. Дмитрий Пидручный (0+1+1+0) +2:25,1

44. Тарас Лесюк (1+0+1+1) +4:14,3

46. Богдан Борковский (2+1+0+1) +4:18,3

