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Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Дудченко - лучший из украинцев

Братья из Норвегии стали лучшими в заезде.
Сегодня, 20:04
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

В среду, 14 февраля, в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась индивидуальная гонка у мужчин.

Победителем заезда стал представитель Норвегии Йоханнес Бе, который за четыре огневых рубежа промахнулся лишь раз. С аналогичным количеством промахов финишировал его брать Тарьей Бе, но он был медленее на дистанции, что привело его к серебру.

Тройку лучших замкнул немец Бенедикт Долль, который с одним промахом отстал от победителя почти на две минуты.

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Украину в этом старте представляли четыре биатлонисты: Антон Дудченко, Артем Прима, Денис Насыко и Тарас Лесюк.

Лучший результат среди украинцев показал Дудченко. Он проиграл лидеру шесть минут, заняв 29 позицию.

Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины

1.  Йоханнес-Тингнес Бе (1+0+0+0) 45:49,0
2.  Тарьей Бе (0+1+0+0) +58,9
3.  Бенедикт Долль (0+0+0+1) +1:53,3
...
29.  Антон Дудченко (2+0+0+0) +6:00,4
62.  Артем Прима (0+2+0+2) +8:34,2
73.  Тарас Лесюк (1+2+0+1) +10:03,6
76.  Денис Насико (2+1+1+0) +10:35,0

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок ЧМ-2024 по биатлону.

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