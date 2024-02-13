Дмитренко финишировала в топ-10 индивидуальной гонки на чемпионате мира

Во вторник, 13 февраля, в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась индивидуальная гонка у женщин.

Украину в этом старте представляли четыре спортсменки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко и Анна Кривонос.

Лучший результат среди украинок продемонстрировала Дмитренко, финишировав в топ-10. 24-летняя биатлонистка с идеальной стрельбой на огневых рубежах завершила индивидуальную гонку на восьмой позиции.

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Кривонос с одной штрафной минутой стала 26-й, Меркушина с тремя промахами - 29-й, а Джима, допустив три промаха на последнем огневом рубеже, заняла 40-е место.

Выиграла гонку итальянка Лиза Виттоцци. Также места на пьедестале заняли немка Янина Хеттих-Вальц и представительница Франции Жюлия Симон.

Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины

Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 40:02.9 Янина Хеттих-Вальц (Германия, 0+0+0+0) +20.5 Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) +29.6

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8. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +2:10.1

26. Анна Кривонос (Украина, 0+0+0+1) +4:24.4

29. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+1+2) +4:35.3

40. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+3) +5:22.1

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок ЧМ-2024 по биатлону.

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