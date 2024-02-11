Симон выиграла гонку преследование, только одна украинка финишировала в топ-30
В воскресенье, 11 февраля, прошла гонка преследование среди женщин на ЧМ в чешском Нове-Место.
Главной интригой гонки стало противостояние Жюльи Симон и Жюстин Бреза-Буше.
Симон не допустила ошибок. отлично отстрелялась, оторвалась от соотечественницы и легко выиграла гонку. Бреза-Буше же по походу маршрута еще уступила одну строчку Лизе Витоцци.
А вот украинки показали очень неуверенное выступление, набрав по четыре штрафных круга каждая, что было довольно неприятно, особенно на фоне соперниц.
Лучший результат показала Кристина Дмитренко, финишировавшая на 26-й позиции и обеспечившая себе участие в мас-старте. Остальные не дотянули даже до топ-30.
Гонка преследование. Женщины
- Жюлья Симон (Франция) (0+1+0+0) 29:54,8
- Лиза Виттоцци (Италия) (0+0+0+1) +46,3
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) (0+1+2+1) +49,3
...
26. Кристина Дмитренко (2+0+1+1) +3:46,7
35. Юлия Джима (2+1+1+0) +4:39,0
36. Анастасия Меркушина (1+1+0+2) +4:51,2
45. Ирина Петренко (2+1+1+0) +5:30,7
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