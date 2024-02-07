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Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону

Выиграла стартовую гонку мирового первенства Франция.
Сегодня, 19:38
Артем Прима / Getty Images
Артем Прима / Getty Images

В среду, 7 февраля, в чешском Нове Место стартовал чемпионат мира-2024 по биатлону.

Спортсмены открыли соревновательную программу мирового первенства смешанной эстафетой.

Украину в этой гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Ирина Петренко, которые с финишировали на седьмой позиции. 

Прима при четырех дополнительных патронах завершил первый этап на девятом месте, Пидручный с одним промахом передал эстафету восьмым, Джима, использовав два дополнительных патрона, подняла команду на седьмую позицию, которую Петренко с одним дополнительным патроном сохранила до конца гонки.

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Победу по итогам смешанной эстафеты праздновали французские биатлонисты, а места на пьедестале также заняли представители Норвегии и Швеции.

Чемпионат мира по биатлону. Смешанная Эстафета

  1. Франция (1+9) 1:09:24,4
  2. Норвегия (0+8) +45,2
  3. Швеция (0+10) +1:01,7
  4. Швейцария (0+3) +1:02,9
  5. Германия (1+9) +1:30,9
  6. Австрия (1+10) +2:30,5
  7. Украина (0+8) +2:48,8

Чемпионат мира продолжится в пятницу, 9 февраля, когда состоится женский спринт. Начало гонки в 18:20 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок чемпионата мира-2024 по биатлону.

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