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Украина - девятая в смешанной эстафете на Евро-2024, выиграла гонку Норвегия

Провал Меркушиной стоил украинской команде более высокой позиции.
Сегодня, 12:58
Анастасия Меркушина / Getty Images
Анастасия Меркушина / Getty Images

В воскресенье, 28 января, в словацком Брезно-Осрбли в заключительный день чемпионата Европы по биатлону 2024 года состоялась классическая смешанная эстафета.

Украину в этой гонке представляли Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Кристина Дмитренко и Анастасия Меркушина, которые заняли итоговое девятое место.

Мандзин, первым вышедший на дистанцию в этой гонке, передал эстафету четвертым. Пидручному удавалось удерживать эту позицию до своей второй стрельбы, на которой он заработал штрафной круг и опустил украинскую сборную на шестую строчку, а передал эстафету уже восьмым.

Дмитренко смогла немного улучшить ситуацию, поднявшись на шестое место, но Меркушина, начинавшая заключительный отрезок гонки седьмой, провалилась на своем первом огневом рубеже - три штрафных круга и десятая позиция. В итоге украинке удалось отыграть лишь одну строчку.

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Победителем смешанной эстафеты стала сборная Норвегии, а места на пьедестале следом за ней заняли Франция и Италия.

Чемпионат Европы. Смешанная эстафета

  1. Норвегия (1+7) 1:04:23,3
  2. Франция (1+7) +14,6
  3. Италия (0+5) +53,8
  4. Швеция (2+15) +1:45,2
  5. Германия (2+10) +2:37,6
  6. Австрия (2+15) +2:54,6

...

9. Украина (4+12) +4:16,2

Напомним, что сегодня на чемпионате Европы по биатлону также состоится одиночная смешанная эстафета. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция сингл-микста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный Анастасия Меркушина Чемпионат Европы по биатлону смешанная эстафета Кристина Дмитренко

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