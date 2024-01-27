iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Анастасия Меркушина заняла седьмое место женской гонки преследования на ЧЕ-2024

Сразу несколько украинских биатлонисток здорово проявили себя в Словакии.
Сегодня, 16:33
Анастасия Меркушина / Getty Images
Анастасия Меркушина / Getty Images

В субботу, 27 января, в словацком Брезно-Осрблье состоялась женская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону 2024 года.

На старт от Украины вышли сразу семь биатлонисток: Кристина Дмитренко, которая выиграла "бронзу" в спринте днем ранее, Ирина Петренко (12-я), Анна Кривонос (25-я), Елена Городная (31-я), Анастасия Меркушина (32-я), Любовь Кипяченкова (36-я) и Александра Меркушина (39-я).

К сожалению, главной проблемой большинства наших спортсменок стала стрельба, у Дмитренко в том числе, а потому Кристине было очень сложно рассчитывать на повторение своего успеха. Допустив шесть промахов, она финишировала лишь 35-й.

Зато идеальную гонку провела Меркушина-старшая - на счету Анастасии ноль промахов и лучшее время преследования среди всех соперниц. Это позволило ей финишировать на седьмом месте.

До последнего огневого рубежа ей составляла конкуренцию Петренко. Но, в отличие от Анастасии, Ирина все же допустила свой единственный промах, из-за которого ей пришлось довольствоваться двенадцатым местом, с которого она и стартовала.

Хорошо выступила Городная, отыгравшая восемь позиций при двух промахах, остальные же проиграли относительно своих стартовых мест.

Победу в гонке завоевала представительница Норвегии Марен Киркейде. В одиннадцати секундах от нее финишировала еще одна норвежка Эмили-Аахейм Калькенберг. Бронзовая медаль досталась Ошеан Мишлон из Франции.

Чемпионат Европы по биатлону, Брезно-Осрблье (Словакия)
Гонка преследования, женщины

1. Марен Киркейде (Норвегия, 1+0+0+1) 29:49,9
2. Эмили-Аахейм Калькенберг (Норвегия, 1+0+0+1) +11,1
3. Ошеан Мишлон (Франция, 0+1+0+1) +27,1
...
7. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) +57,3
12. Ирина Петренко (Украина, 0+0+0+1) +1:33,9
23. Елена Городная (Украина, 0+1+1+0) +2:14,9
31. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+3) +2:54,0
35. Кристина Дмитренко (Украина, 2+1+2+1) +3:19,8
46. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+0+3+3) +5:31,3
48. Александра Меркушина (Украина, 1+1+2+3) +6:03,4

Соревнования в Словакии завершатся двумя смешанными эстафетами, которые пройдут в воскресенье, 28 января.

Напомним, что немногим ранее прошла мужская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону 2024 года, в которой Дмитрий Пидручный сумел занять место в ТОП-10 по итогам финиша.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сборная Украины чемпионат Европы Чемпионат Европы по биатлону сборная Украины по биатлону

Статьи по теме

Суперлига: Днепр обыграл Кривбасс Суперлига: Днепр обыграл Кривбасс
Пидручный финишировал в топ-10 пасьюта на чемпионате Европы, норвежец Фрей стал победителем Пидручный финишировал в топ-10 пасьюта на чемпионате Европы, норвежец Фрей стал победителем
Лиен выиграла женский спринт на чемпионате Европы, Дмитренко завоевала бронзу Лиен выиграла женский спринт на чемпионате Европы, Дмитренко завоевала бронзу
Милуоки объявил о назначении Дока Риверса новым главным тренером Милуоки объявил о назначении Дока Риверса новым главным тренером
Помочь журналистам

Видео

Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией
Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

НБА16:57
Милуоки объявил о назначении Дока Риверса новым главным тренером
16:49
Экстра-лига по футзалу: Аврора обыграла Кардинал, ХИТ уничтожил МСК Харьков
Киберспорт16:38
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Биатлон16:33
Анастасия Меркушина заняла седьмое место женской гонки преследования на ЧЕ-2024
Украина16:28
УХЛ: Днепр обыграл Сокол
Европа16:19
"Пахнет сексуально, похоже на шампунь": Известный парфюмер оценил новые духи от Месси
НБА15:59
Дончич выдал четвертое по результативности выступление в истории НБА
Европа15:51
Челси, вероятно, проиграл гонку за лидера Кристал Пэлас
Украина15:35
Суперлига: Днепр обыграл Кривбасс
НБА15:27
НБА утвердила новые даты матчей Уорриорз, перенесенных из-за смерти ассистента тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK