Анастасия Меркушина заняла седьмое место женской гонки преследования на ЧЕ-2024

Сразу несколько украинских биатлонисток здорово проявили себя в Словакии.

В субботу, 27 января, в словацком Брезно-Осрблье состоялась женская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону 2024 года.

На старт от Украины вышли сразу семь биатлонисток: Кристина Дмитренко, которая выиграла "бронзу" в спринте днем ранее, Ирина Петренко (12-я), Анна Кривонос (25-я), Елена Городная (31-я), Анастасия Меркушина (32-я), Любовь Кипяченкова (36-я) и Александра Меркушина (39-я).

К сожалению, главной проблемой большинства наших спортсменок стала стрельба, у Дмитренко в том числе, а потому Кристине было очень сложно рассчитывать на повторение своего успеха. Допустив шесть промахов, она финишировала лишь 35-й.

Зато идеальную гонку провела Меркушина-старшая - на счету Анастасии ноль промахов и лучшее время преследования среди всех соперниц. Это позволило ей финишировать на седьмом месте.

До последнего огневого рубежа ей составляла конкуренцию Петренко. Но, в отличие от Анастасии, Ирина все же допустила свой единственный промах, из-за которого ей пришлось довольствоваться двенадцатым местом, с которого она и стартовала.

Хорошо выступила Городная, отыгравшая восемь позиций при двух промахах, остальные же проиграли относительно своих стартовых мест.

Победу в гонке завоевала представительница Норвегии Марен Киркейде. В одиннадцати секундах от нее финишировала еще одна норвежка Эмили-Аахейм Калькенберг. Бронзовая медаль досталась Ошеан Мишлон из Франции.

Чемпионат Европы по биатлону, Брезно-Осрблье (Словакия)

Гонка преследования, женщины

1. Марен Киркейде (Норвегия, 1+0+0+1) 29:49,9

2. Эмили-Аахейм Калькенберг (Норвегия, 1+0+0+1) +11,1

3. Ошеан Мишлон (Франция, 0+1+0+1) +27,1

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7. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) +57,3

12. Ирина Петренко (Украина, 0+0+0+1) +1:33,9

23. Елена Городная (Украина, 0+1+1+0) +2:14,9

31. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+3) +2:54,0

35. Кристина Дмитренко (Украина, 2+1+2+1) +3:19,8

46. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+0+3+3) +5:31,3

48. Александра Меркушина (Украина, 1+1+2+3) +6:03,4

Соревнования в Словакии завершатся двумя смешанными эстафетами, которые пройдут в воскресенье, 28 января.

Напомним, что немногим ранее прошла мужская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону 2024 года, в которой Дмитрий Пидручный сумел занять место в ТОП-10 по итогам финиша.

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