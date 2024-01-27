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Пидручный финишировал в топ-10 пасьюта на чемпионате Европы, норвежец Фрей стал победителем

Остальные украинцы завершили гонку за пределами первой 20-ки.
Сегодня, 12:42
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В субботу, 27 января, на чемпионате Европы-2024 по биатлону в словацком Брезно-Осрбли состоялась мужская гонка преследования.

Золото в пасьюте завоевал норвежец Исак Фрей, опередив на дистанции румына Дмитрия Шамаева и француза Антонена Гигонна.

Самый высокий результат среди украинских биатлонистов продемонстрировал Дмитрий Пидручный, завершив гонку в первой десятке. Он на 13 позиций улучшил свой показатель по сравнению со спринтом и с двумя промахами на огневых рубежах стал седьмым.

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Антон Дудченко, Тарас Лесюк и Артем Тищенко финишировали за пределами 20-ки, а Виталий Мандзин и Артем Прима не вышли на старт.

Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины

  1. Исак Фрей (Норвегия, 1+0+0+2) 32:42.1
  2. Дмитрий Шамаев (Румыния, 0+0+0+0) +12.3
  3. Антонен Гигонна (Франция, 1+0+4+0) +26.0

...

7. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+1) +1:10.1
26. Антон Дудченко (Украина, 0+1+2+0) +2:28.5
39. Тарас Лесюк (Украина, 1+2+2+2) +4:45.5
43. Артем Тищенко (Украина, 0+4+1+1) +5:10.3

Напомним, что сегодня на чемпионате Европы по биатлону также состоится гонка преследования у женщин. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция женского пасьюта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный Чемпионат Европы по биатлону гонка преследования

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