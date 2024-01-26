Гигонна победил в спринте на чемпионате Европы, лучший из украинцев в ТОП-15
В пятницу, 26 января, продолжился чемпионат Европы по биатлону, который проходит в Брезно-Осрбле (Словакия).
В рамках соревновательного дня состоялся спринт у мужчин. Победу одержал представитель Франции Антонен Гигонна.
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Йохан-Олав Ботн из Норвегии стал вторым, а тройку лучших замкнул Исак Фрей.
Лучшим из украинцев стал Виталий Мандзин, показавший 12 результат.
Спринт. Мужчины
1. Антонен Гигонна (0+0) 22:51,9
2. Йохан-Олав Ботн (1+1) +14,5
3. Исак Фрей (1+0) +16,7
...
12. Виталий Мандзин (0+0) +51,2
20. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:17,9
25. Антон Дудченко (0+1) +1:22,9
46. Артем Прима (0+1) +1:57,0
53. Тарас Лесюк (1+2) +2:01,5
58. Артем Тищенко (1+1) +2:09,0
Напомним, Киркейде выиграла женскую индивидуальную гонку на чемпионате Европы.
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