Гигонна победил в спринте на чемпионате Европы, лучший из украинцев в ТОП-15

В гонке приняли участие шесть украинцев.

В пятницу, 26 января, продолжился чемпионат Европы по биатлону, который проходит в Брезно-Осрбле (Словакия).

В рамках соревновательного дня состоялся спринт у мужчин. Победу одержал представитель Франции Антонен Гигонна.

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Йохан-Олав Ботн из Норвегии стал вторым, а тройку лучших замкнул Исак Фрей.

Лучшим из украинцев стал Виталий Мандзин, показавший 12 результат.

Спринт. Мужчины

1. Антонен Гигонна (0+0) 22:51,9

2. Йохан-Олав Ботн (1+1) +14,5

3. Исак Фрей (1+0) +16,7

...

12. Виталий Мандзин (0+0) +51,2

20. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:17,9

25. Антон Дудченко (0+1) +1:22,9

46. Артем Прима (0+1) +1:57,0

53. Тарас Лесюк (1+2) +2:01,5

58. Артем Тищенко (1+1) +2:09,0

Напомним, Киркейде выиграла женскую индивидуальную гонку на чемпионате Европы.

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