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Гигонна победил в спринте на чемпионате Европы, лучший из украинцев в ТОП-15

В гонке приняли участие шесть украинцев.
Сегодня, 13:43
Виталий Мандзин / biathlon.com.ua
Виталий Мандзин / biathlon.com.ua

В пятницу, 26 января, продолжился чемпионат Европы по биатлону, который проходит в Брезно-Осрбле (Словакия).

В рамках соревновательного дня состоялся спринт у мужчин. Победу одержал представитель Франции Антонен Гигонна. 

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Йохан-Олав Ботн из Норвегии стал вторым, а тройку лучших замкнул Исак Фрей.

Лучшим из украинцев стал Виталий Мандзин, показавший 12 результат.

Спринт. Мужчины

1.  Антонен Гигонна (0+0) 22:51,9
2.  Йохан-Олав Ботн (1+1) +14,5
3.  Исак Фрей (1+0) +16,7
...
12.  Виталий Мандзин (0+0) +51,2
20.  Дмитрий Пидручный (1+1) +1:17,9
25.  Антон Дудченко (0+1) +1:22,9
46.  Артем Прима (0+1) +1:57,0
53.  Тарас Лесюк (1+2) +2:01,5
58.  Артем Тищенко (1+1) +2:09,0

Напомним, Киркейде выиграла женскую индивидуальную гонку на чемпионате Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Европы по биатлону

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