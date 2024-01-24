Норвежец выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Дудченко - лучший из украинцев

В среду, 24 января, стартовал чемпионат Европы по биатлону, который проходит в Брезно-Осрбле (Словакия).

Победителем заезда стал представитель Норвегии Вебйорн Соэрум, который за четыре стрельбы не допустил ни одного промаха.

Примечательно, что на первых пяти местах оказались исключительно норвежцы. Призерами гонки стали Йохан-Олав Ботн и Мартин Улдаль.

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Среди украинцев лучше всего показал себя Антон Дудченко. За четыре стрельбы он раз промахнулся, но это все равно позволило ему оказаться на 12 месте. На несколько позиций ниже разместился другой украинец Виталий Мандзин.

Отметим, что Артем Прима не стартовал, хоть был в заявке на гонку.

Индивидуальная гонка. Чемпионат Европы

1. Вебйорн Соэрум (0+0+0+0) 51:32,7

2. Йохан-Олав Ботн (2+0+0+0) +1:09,7

3. Мартин Улдаль (0+0+0+1) +1:44,9

...

12. Антон Дудченко (1+0+0+0) +3:54,3

16. Виталий Мандзин (0+1+0+0) +4:38,4

34. Артем Тищенко (1+0+1+0) +6:46,5

58. Тарас Лесюк (1+1+1+2) +8:20,8

73. Дмитрий Грущак (1+0+2+1) +9:34,6

DNS Артем Прима

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