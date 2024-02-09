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Симон выиграла спринт чемпионата мира по биатлону, Дмитренко финишировала недалеко от ТОП-10

Француженки покорили этот спринт, забрав первые четыре места, а украинки в полном составе квалифицировались в гонку преследования.
Сегодня, 19:42
Жюлья Симон / Getty Images
Жюлья Симон / Getty Images

В пятницу, 9 февраля, в чешском Нове-Место-на-Мораве продолжился чемпионат мира по биатлону 2024 года.

Во второй день соревнований состоялся женский спринт, в котором приняли участие украинские биатлонистки.

Первой среди украинок и третьей среди всех на старт вышла Юлия Джима. Несмотря на то, что она стала самой быстрой среди украинок, Юлия допустила один промах, из-за которого она, в итоге, финишировала в шаге от ТОП-20.

Юлия Джима
Юлия Джима / Источник: Getty Images

Второй выступила Ирина Петренко, которая продемонстрировала безупречную стрельбу. Но далеко не лучший темп позволил ей опередить Джиму всего на четыре секунды и две позиции.

Свой дебют на чемпионате мира оформила Кристина Дмитренко, она же стала лучшей среди украинок. Как и Петренко, Кристина не допустила ни одного промаха.

Дмитренко претендовала на высокие места, но проблема с темпом в конце дистанции дала о себе знать. Однако итоговое двенадцатое место является отличным результатом.

Последней от Украины на спринт вышла Анастасия Меркушина, она же продемонстрировала худший результат среди украинок: один промах и 29-е место.

В этот день не было равных биатлонисткам из Франции, которые заняли первые четыре места: Жюлья Симон оказалась лучше всех, следом за ней финишировали Жюстин Брезаз-Буше и Лу Жанмонно.

Чемпионат мира по биатлону, Нове-Место-на-Мораве (Чехия)
Спринт (7,5 км), женщины

1. Жюлья Симон (Франция, 0+0) 20:07,5
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция, 1+0) +4,9
3. Лу Жанмонно (Франция, 0+1) +40,8
...
12. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:26,2
19. Ирина Петренко (Украина, 0+0) +1:44,1
21. Юлия Джима (Украина, 0+1) +1:48,3
29. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0) +2:09,6

Чемпионат мира по биатлону продолжится в субботу, 10 февраля, когда пройдет еще один спринт, но теперь среди мужчин.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок чемпионата мира по биатлону 2024 года.

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