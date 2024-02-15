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Франция вырвала у Норвегии победу в одиночной смешанной эстафете, Украина в ТОП-15

Одно из худших выступлений украинских биатлонистов в этом сезоне.
Сегодня, 20:03
Кантен Фийон Майе и Лу Жанмонно / Getty Images
Кантен Фийон Майе и Лу Жанмонно / Getty Images

В четверг, 15 февраля, в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира по биатлону 2024 года прошла одиночная смешанная эстафета.

От Украины на старт вышли Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. К сожалению, ничем хорошим эта гонка для украинцев не закончилась.

В этот день у биатлонистов совсем не пошла стрельба. Хотя начиналось все очень ладе хорошо, ведь Пидручный смог со стартового 12-го места подняться сразу на седьмое.

Но после того, как началась серия промахов, остановить ее никак не удалось: ни Пидручный, ни Меркушина не могли справиться со стрельбой, темп тоже не радовал. Все это привело к итоговому 14-му месту.

Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / Источник: Getty Images

А вот интрига в борьбе за победу сохранялась до самого конца. Сначала выделилась пара лидеров в лице Йоханнеса Тиннеса Бе и Кантена Фийон Майе, которые шли очень плотно.

В середине гонки они продолжали вдвоем бороться за золотые медали, пока ближайшие преследователи отставали на более чем 30 секунд.

Однако уверенные стрельба и темп позволили Томаззо Джакомелю и Лизе Витоцци немного сократить отставание.

Ключевым моментом стала последняя стрельба, где полностью провалилась Ингрид Тандерволд. Приехав на огневой рубеж на первом месте, норвежка умудрилась отправиться на штрафной круг, чем воспользовалась Лу Жанмонно, которая с комфортным запасом финишировала первой.

Но ошибки Тандерволд лишили Норвегию не только "золота", но и "серебра", так как Витоцци провела идеальный последний отрезок и опередила соперницу на три секунды.

Чемпионат мира по биатлону. Нове Место (Чехия)
Одиночная смешанная эстафета

1. Франция (0+3) 36:21.7
2. Италия (0+5) +24.6
3. Норвегия (1+7) +27.4
...
14. Украина (0+12) +2:26.0

Чемпионат мира по биатлону продолжится в субботу, 17 февраля, сразу двумя эстафетами - женской и мужской.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок чемпионата мира по биатлону сезона 2024 года.

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