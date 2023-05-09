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Нападающий Милана: Я полюбил этот клуб из-за Шевченко, пытался копировать его игру

Оливье Жиру отдал должное украинской легенде "россонери".
Сегодня, 19:25
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Форвард итальянского Милана Оливье Жиру рассказал, кто был его кумиром в детстве.

По словам француза, будучи ребенком он фанател от Андрея Шевченко.

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"Я стал следить за Миланом в юности, в конце 90-х. Полюбить Милан меня заставил один игрок - Андрей Шевченко. Я пытался копировать его на тренировках. Даже манеру его бега. Его грацию.

Он был одним из лучших нападающих. Умел все. Мог забить и правой, и левой, и головой. При этом он был довольно быстрым", - сказал Жиру.

Напонмим, завтра, 10 мая, Милан встретится с Интером в полуфинале ЛЧ. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Оливье Жиру Андрей Шевченка

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