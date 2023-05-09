Форвард Милана высказался о возможности завоевать ЛЧ

Оливье Жиру заявил, что его очень мотивирует этот шанс.

Уже завтра, 10 мая, в рамках полуфинала ЛЧ на футбольном поле встретятся Милан и Интер.

Форвард "россонери" Оливье Жиру поделился мыслями о возможности добыть победу в главном клубном турнире Европы.

По его словам, он мотивирован больше, чем когда-либо до этого.

"Дерби - это всегда особенный матч. Я очень горжусь этой командой Милана. Мы надеемся завтра сделать что-то великое. Мы знаем, что можем делать великие вещи благодаря нашим качествам, но все мы должны быть заряжены энергией на 110%. Я всегда стараюсь быть позитивным и подбадривать своих партнеров.

Сегодня я мотивирован больше, чем когда-либо. Для меня это отличная возможность выиграть Лигу чемпионов. Мне 37 лет, но я имею ту же мотивацию, что и молодой парень", - сказал Жиру.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Милан - Интер.