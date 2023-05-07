Милан - Интер: смотреть онлайн трансляцию матча 10.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Миланом и Интером в полуфинале Лиги чемпионов.

В среду, 10 мая, в Милане пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором состоится Derby della Madonnina - Милан сыграет с Интером.

Команды встретятся в рамках 1/2 финала главного еврокубка Старого Света впервые с сезона-2002/03, когда "россонери" пробились в финал по правилу выездного гола (0:0, 1:1) и впоследствии стали победителями турнира, обыграв по пенальти другую итальянскую команду - Ювентус.

Поединок пройдет в Милане на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Милан - Интер

На ISPORT будет доступна бесплатная текстовая онлайн трансляция поединка. Трансляция матча Милан - Интер будет доступна в этой новости 10 мая и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Миланом и Интером покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Пока что в сезонном противостоянии побеждают "нерадзурри" со счетом 2:1: в чемпионате команды обменялись победами (Милан в первом круге 3:2 и Интер во втором круге 1:0), а в Суперкубке "россонери" опозорились, продемонстрировав ужасную игру (0:3).

В Серии А оба коллектива ведут борьбу за зону Лиги чемпионов: между соседями по стадиону и городу всего два очка за четыре тура до финиша. При этом второе (Ювентус) и пятое места (Милан) разделяют всего пять баллов.

За последний месяц команда Стефано Пиоли справилась в четвертьфинале Лиги чемпионов с Наполи (1:0, 1:1), которому пророчили легкий выход в финал, и победила в чемпионате Италии Лечче (2:0) с Лацио (2:0), также сыграв вничью с Болоньей (1:1), Кремонезе (1:1) и Ромой (1:1).

"Змеи" в свою очередь за этот же период прошли Бенфику (2:0, 3:3), проиграли Монце (0:1) и выдали пятиматчевую победную серию, обыграв Эмполи (3:0), Ювентус (1:0), Лацио (3:1), Верону (6:0) и Рому (2:0).