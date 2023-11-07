МЮ и Челси поспорят за защитника Интера

Дюмфрис снова в центре внимания.

Дензел Дюмфрис вновь попал на радары английских грандов, пишет Calciomercato.

Этим летом многие клубы рассматривали нидерландца в качестве усиления, но по итогам трансферного окна защитник остался в Интере.

Издание утверждает, что как минимум МЮ и Челси вновь вернулись к идее подписания Дюмфриса.

При этом Интер не очень хочет расставаться с защитником, готовя для него новый контракт. Однако "нерадзурри" готовы будут рассмотреть предложения от 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ленгле может зимой вернуться в Барселону.

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