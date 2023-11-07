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Барселона може повернути Ленгле

Катлонцы хотят найти ему клуб со стабильной игровой практикой.
Сегодня, 19:10
Клеман Ленгле / Getty Images
Клеман Ленгле / Getty Images

Барселона может вернуть Клемана Ленгле уже зимой, пишет Diario Sport.

Напомним, что французский защитник выступает за Астон Виллу по арендному соглашению. Он провел три матча, но все еще не дебютировал в АПЛ.

Барселона готова вернуть игрока, чтобы отдать его в аренду в клуб Ла Лиги. Им активно интересуются Бетис и Севилья.

Катлонцы боятся, чтобез практики защитник потеряет в цене, потому намерены найти ему клуб, где он будет стабильно выступать.

При этом Астон Вилла и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако решение примет Барселона и в ближайшее время.

Ранее также сообщалось, что хавбек Реала намерен запустить собственную медиалигу.

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