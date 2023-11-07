Хавбек Реала запустит на родине медиалигу The Icon League
Кроос надеется на огромный успех проекта.
Тони Кроос собирается создать медиалигу в Германии, пишет Sky Sports.
Хавбек Реала планирует запустить совместный проект с блогером Eligella уже летом 2024 года.
Медиалига получит название The Icon League, а для привлечения аудитории будут привлечены известные личности из различных сфер деятельности.
Кроос рассчитывает, что его проект получит большую популярность за счет разнообразного и насыщенного футбола.
Ранее также сообщалось, что испанский клуб был исключен из текущего розыгрыша кубка.
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