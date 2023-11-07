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Испанский клуб исключен из текущего розыгрыша Кубка страны

Гранада выпустила на поле футболиста, который не имел право играть в этом матче.
Сегодня, 17:09
Гранада / Getty Images
Гранада / Getty Images

Клуб испанской Ла Лиги Гранада исключен из текущего розыгрыша Кубка страны из-за нарушения правил заявки.

Как сообщает издание COPE, основную исключили из-за того, что в поединке против Аросы, который Гранада выиграла, на поле вышел голкипер их второй команды, не имевший права этого делать.

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Вратарю Адриану Лопесу, который выступает за Рекреативо Гранада на момент матча было 24 года, а по правилам в Кубке Испании можно использовать лишь тех игроков второй команды, которым исполнилось не больше 23 лет.

Аппеляция Аросы была удовлетворена, а ее соперник станет известен немногим позже.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гранада испания

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