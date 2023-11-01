Довбик отметился курьезным победным ассистом в Кубке Испании

Партнер украинца фактически "отобрал" у него мяч.

В рамках Кубка Испании Жирона встретилась с Сан-Роке де Лепе из четвертого испанского дивизиона.

Несмотря на статус соперника каталонцы столкнулись с большими трудностями и вырвали путевку в следующий раунд в последние секунды матча.

На 90+8 минуте мяч оказался в центре поля у Артема Довбика, к которому подошел Савио. Бразилец фактически "отобрал" у украинца мяч, прошел пол поля и отметился победным мячом, а Артему соответственно засчитали ассист.

Соперник коллектива Мичела в следующем раунде кубкового соревнования определится позднее.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах автора забитого гола Савио заинтересована Барселона.

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