Барселона заинтересована в услугах конкурента Цыганкова
Спортивный директор каталонцев следит за прогрессом Савио.
Каталонская Барселона может приобрести вингера Жироны Савио.
Как сообщает издание Sport, за прогрессом бразильца пристально следит спортдир "блаугранас" Деку.
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В Савиньо представители Барселоны ценят его универсальность и тактическую гибкость футболиста. Футболист рассматривается в качестве одного из претендентов на усиление левого фланга атаки, хотя, может сыграть и справа.
В сезоне-2023/24 у футболиста 11 матчей в Ла Лиге, где он забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
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