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Барселона заинтересована в услугах конкурента Цыганкова

Спортивный директор каталонцев следит за прогрессом Савио.
Сегодня, 12:27
Савио Морейра / Getty Images
Савио Морейра / Getty Images

Каталонская Барселона может приобрести вингера Жироны Савио.

Как сообщает издание Sport, за прогрессом бразильца пристально следит спортдир "блаугранас" Деку.

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В Савиньо представители Барселоны ценят его универсальность и тактическую гибкость футболиста. Футболист рассматривается в качестве одного из претендентов на усиление левого фланга атаки, хотя, может сыграть и справа.

В сезоне-2023/24 у футболиста 11 матчей в Ла Лиге, где он забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жирона

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