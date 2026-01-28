Лига чемпионов: превью 8-го тура – ПСЖ сыграет с англичанами, Реал в гостях у Бенфики

Команды, фаны, настоящие эмоции — все это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Особое внимание украинских болельщиков привлечет матч между Бенфикой и мадридским Реалом. Для Судакова, Трубина и их партнеров даже победа не гарантирует выхода в плей-офф, однако другого варианта, кроме трех очков, у них просто нет. В то же время и для Реала эта встреча не будет формальностью — «сливочные» до сих пор не обеспечили себе прямой билет в 1/8 финала.

А леверкузенский Байер будет играть против Вильярреала, и им стоит побеждать, чтобы обеспечить себе место в ТОП-24.

22:00 Бенфика - Реал Мадрид

22:00 Байер Леверкузен - Вильярреал

Галатасарай имел все шансы досрочно оформить выход в плей-офф, но серия из трех матчей без побед заставила турок усложнить себе жизнь. Теперь им придется играть на выезде против Манчестер Сити, где добиться результата будет чрезвычайно сложно, ведь команда Гвардиолы также стремится реабилитироваться за последние неудачные выступления. Другие англичане – Тоттенхэм – поехали в Германию, где должны побеждать Айнтрахт, который уже и так вылетел, чтобы сохранить место в ТОП-8.

22:00 Манчестер Сити - Галатасарай

22:00 Айнтрахт Франкфурт - Тоттенхэм

Одним из главных украшений тура должна стать дуэль между дортмундской Боруссией и миланским Интером. Итальянский клуб блестяще начал турнир, одержав четыре победы подряд, однако затем потерпел три поражения и теперь рискует остаться без прямой путевки в 1/8 финала.

22:00 Боруссия Дортмунд – Интер

22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Аталанта

ПСЖ — еще один гранд, который несколько усложнил свое положение. В двух последних турах парижане взяли только одно очко, из-за чего сравнялись по баллам с Ньюкаслом. Очная встреча между этими командами станет решающей: победитель сразу попадет в 1/8 финала, а проигравший будет вынужден играть в 1/16. В 1/8 также может выйти Атлетико Мадрид, если победит Буде/Глимт.

22:00 ПСЖ - Ньюкасл Юнайтед

22:00 Атлетико Мадрид - Буде/Глимт

Карабах отправится в гости к Ливерпулю и, хотя азербайджанский клуб еще не гарантировал себе участие в плей-офф, потерять текущие позиции он может только при совершенно экстремальном развитии событий — например, в случае собственного поражения и победы Барселоны над ними на Камп Ноу.

22:00 Ливерпуль - Карабах

22:00 Барселона - Копенгаген

ПСВ, Наполи и Монако имеют схожую судьбу в этом розыгрыше ЛЧ. Все три клуба балансируют на грани зоны плей-офф и вынуждены набирать очки в домашних матчах, но только посмотрите на имена их соперников — Бавария, Челси и Ювентус соответственно.

22:00 ПСВ – Бавария

22:00 Наполи - Челси

22:00 Монако - Ювентус

Арсенал имеет прекрасную возможность завершить групповой этап со стопроцентным результатом, ведь дома будет принимать Кайрат. И если этот матч уже не будет иметь турнирного значения, то противостояние Брюгге с Марселем, а также Аякса с Олимпиакосом станут настоящими битвами за места в плей-офф.

22:00 Арсенал - Кайрат

22:00 Брюгге - Марсель

22:00 Аякс - Олимпиакос

22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон

22:00 Пафос - Славия Прага

