Французский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Украины

Роман Яремчук может оказаться в Лионе.

Нападающий Олимпиакоса и сборной Украины Роман Яремчук может сменить клуб, пишет Саша Тавольери.

Инсайдер утверждает, что за 30-летним форвардом внимательно следит Лион.

Паулу Фонсека считает, что Яремчук сможет составить сильную пару с арендованным Эндриком.

Рисковать Лион не намерен, потому готов предложить Олимпиакосу только аренду с будущим правом выкупа. О конкретных цифрах инсайдер не сообщил.

В текущем сезоне Роман Яремчук провел 15 матчей, в которых отличился четырьмя голаси.

Ранее также сообщалось, что Яремчук не попал в заявку на решающий матч Лиги чемпионов.

