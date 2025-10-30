Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Греческий Олимпиакос в рамках 3-го раунда Кубка страны в домашнем матче встречался с клубом Волос и победил со счетом 5:0.

В стартовом составе вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук, сумевший оформить дубль в этом матче.

Особенно красивым показался один из голов, когда нападающий не обрабатывающий мяч после отскока от газона нанес мощный удар с дальнего расстояния и попал прямо в угол ворот.

Отметим, что накануне голом также отметился другой нападающий сборной Украины Артем Довбик, а за день до этого Владислав Ванат.

