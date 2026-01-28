iSport.ua
Президент Реала провел личные беседы с рядом игроков клуба

Флорентино Перес лично вмешался в дела команды.
Сегодня, 15:58       Автор: Андрей Безуглый
Президент Реала Флорентино Перес лично пообщался с футболистами, утверждает Cadena SER.

По информации издания, после увольнения Хаби Алонсо Перес провел несколько личных бесед с рядом игроков. Он попросил их изменить свое отношение.

Издание утверждает, что одним из игроков, который был вызван к президенту на ковер, был Джуд Беллингем.

После тех бесед многие игроки "сливочных" стали демонстрировать более надёжный и уверенный футбол. Многие сочли это эффектом от назначения Арбелоа, однако, вероятней, причиной тому личное вмешательство Переса.

Ранее также сообщалось, что звезда сборной Испании рискует пропустить остаток сезона.

