Украинский форвард оказался вне заявки на ключевой матч Олимпиакоса в ЛЧ

Травма ноги оставила Яремчука вне заявки на игру с Аяксом.

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук не примет участия в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против Аякса.

По информации официального аккаунта греческого клуба в Instagram, Яремчук не попал в предварительную заявку команды на выездной матч.

Причина, по которой 30-летний игрок не примет участия во встрече, - проблемы с ногой, а именно с малоберцовой костью.

Напомним, что в турнирной таблице Лиги чемпионов Олимпиакос занимает 24-ю позицию.

