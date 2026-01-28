iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украинский форвард оказался вне заявки на ключевой матч Олимпиакоса в ЛЧ

Травма ноги оставила Яремчука вне заявки на игру с Аяксом.
Сегодня, 13:26       Автор: Валентина Чорноштан
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук не примет участия в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против Аякса.

По информации официального аккаунта греческого клуба в Instagram, Яремчук не попал в предварительную заявку команды на выездной матч.

Причина, по которой 30-летний игрок не примет участия во встрече, - проблемы с ногой, а именно с малоберцовой костью.

Напомним, что в турнирной таблице Лиги чемпионов Олимпиакос занимает 24-ю позицию.

Ранее главный тренер Челси поделился ожиданиями от игры с Наполи, которая начнётся в 22:00.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Роман Яремчук

Статьи по теме

Французский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Украины Французский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Украины
Олимпиакос с Яремчуком разгромил соперника в овертайме и выиграл Суперкубок Греции Олимпиакос с Яремчуком разгромил соперника в овертайме и выиграл Суперкубок Греции
Яремчук забил в Кубке Греции второй матч подряд Яремчук забил в Кубке Греции второй матч подряд
Манчестер Юнайтед планирует подписать сенегальского вингера Манчестер Юнайтед планирует подписать сенегальского вингера

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: 8-й тур ЛЧ, Судаков и Трубин сыграют с Реалом Мадрид, Наполи встретится с Челси, а Боруссия Дортмунд - с Интером
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа15:22
Французский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Украины
Европа14:42
Манчестер Юнайтед планирует подписать сенегальского вингера
Теннис14:20
Четыре теннисистки не проиграли ни сета на пути в полуфинал Australian Open
НБА14:05
Возвращение Йокича под вопросом
Европа13:49
Вест Хэм объявил о трансфере воспитанника Барселоны
Лига Чемпионов13:26
Украинский форвард оказался вне заявки на ключевой матч Олимпиакоса в ЛЧ
Теннис13:06
Australian Open 2026 (ATP): в полуфинале Джокович сойдётся с Синнером, а Зверев - с Алькарасом
Формула 113:02
Феррари определилась с гоночным инженером для Хэмилтона
ММА12:33
Амосов рассказал о тренировках и спарринге с Усиком
Формула 112:15
Уильямс отказался от полноценной презентации болида
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK