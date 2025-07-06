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Футбол

Барселона не будет гоняться за защитником Интера

Дензел Дюмфрис не нужен Флику.
Сегодня, 20:58       Автор: Андрей Безуглый
Дензел Дюмфрис / Getty Images
Дензел Дюмфрис / Getty Images

Барселона не планирует подписывать Дензела Дюмфриса, пишет Marca.

Напомним, что защитник Интера еще несколько дней будет доступен за 25 млн евро, что с новой силой зажгло интерес к игроку.

Барселона считалась одним из главных кандидатов на подписание, но в итоге в клубе решили не вступать в гонку.

Флик считает на правом фланге незаменимым Жюля Кунде, а также ждет прогресса от Эктора Форта.

Кроме того, клуб все еще находится в нестабильной финансовой ситуации, потому подписание новых игроков сейчас не приоритет.

Ранее также соообщалось, что Рома намерена побороться за кипера соперника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Дензел Дюмфрис

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