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Футбол

Рома Довбика поборется с другими клубами Серии А за итальянского вратаря

Владимиро Фальконе может перейти в стан "волков".
Сегодня, 20:35       Автор: Василий Медвидь

Итальянская Рома может усилить вратарскую линию.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «волки» хотят подписать Владимиро Фальконе. За голкипера придется поспорить с Торино и Наполи.

Скира добавляет, что в составе Ромы игрок Лечче может претендовать только на роль дублера Миле Свилара, а Торино планирует доверить Владимиро место в основе, ведь Ваня Милинкович-Савич может покинуть клуб.

Примечательно, что вышеупомянутым сербом интересуется тот же Наполи, который интересуется и Фальконе.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома может усилиться еще одним лидером Лечче, который будет конкурировать с Довбиком.

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