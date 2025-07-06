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Футбол

Рома нашла в Лечче конкурента для Довбика

Римский клуб заинтересовал черногорский нападающий.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Никола Крстович / Getty Images
Никола Крстович / Getty Images

Рома, цвета которой защищает украинский нападающий Артем Довбик, собирается усилить атакующую линию во время летнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Николо Скира, римский клуб рассматривает вариант подписания форварда Лечче Николы Крстовича.

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Действующий контракт 25-летнего черногорца рассчитан до июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Крстович провел в составе Лечче 38 матчей во всех турнирах, отличившись 12 голами и пятью результативными передачами.

Напомним, ранее Лечче арендовал у Милана юного нападающего Франченко Камарду.

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