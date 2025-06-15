"Вопрос не обсуждается": Агент Довбика высказался о его будущем в Роме

Агент форварда Ромы Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал информацию о возможной продаже украинца римским клубом.

Представитель 27-летнего футболиста заверил, что вопрос о летнем трансфере его клиента не является актуальным для "джаллоросси".

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"Это полный бред, Артем - лучший бомбардир Ромы прошлого сезона, забил в свой первый сезон в Роме 17 голов, это больше чем их такие признанные бомбардиры как Эдин Джеко, Абель Бальбо или Руди Феллер в свои дебютные сезоны в Роме, и опытный Гасперини очень рассчитывает на Артема.

Действительно, клуб ищет еще одного нападающего, чтобы повысить атакующий потенциал команды, это абсолютно нормально для клуба с самыми высокими целями на следующий сезон.

Я в постоянном контакте с руководством клуба и вопрос о трансфере Артема летом даже не обсуждается", - заявил агент в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, что в минувшем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 45 матчей, отличившись 17 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее Довбик назвал условие, при котором может покинуть Рому.

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