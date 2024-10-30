Тренер Уайлдера дал прогноз на бой с Джошуа

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о возможном поединке американца с Энтони Джошуа.

По словам специалиста, его подопечный досрочно победит британца.

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"Я был очень удивлен тем, как Джошуа пошел на добивание в бою с Дюбуа, ведь Энтони никогда так не делал ставку на правый апперкот.

В бою против Деонтея ты заплатишь за такое переусердствование, ведь это его специализация. И это моя специализация как его тренера. Я люблю, когда соперники слишком усердствуют, и мой боец заставляет их платить за это.

Так что я поставлю на победу Деонтея нокаутом, но это все равно по-прежнему очень интригующий бой. Как фанат я бы заплатил за то, чтобы его посмотреть", - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее стало известно, завершил ли Уайлдер карьеру.

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