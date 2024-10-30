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Стало известно, завершил ли Уайлдер карьеру

Тренер обозначил амбиции американского панчера.
Сегодня, 13:55
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о будущем американца.

По словам специалиста, боксер планирует вернуться на ринг в следующем году.

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"Бои - это часть того, кем является Деонтей. У нас приближается 2025 год, так что посмотрим, как он будет себя чувствовать, но я говорил с ним прошлым вечером, и он доволен своей жизнью. Деонтей восстанавливается после определенных физических проблем, о которых ему пришлось позаботиться.

Мы потерпели неудачу в бою с Чжаном Чжилеем, но жизнь продолжается. Уайлдеру нужно было сделать определенные операции и восстановиться после них. Посмотрим, как будет выглядеть 2025 год. Но бои - это часть Деонтея, так что он будет драться снова", - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

В июне Уайлдер проиграл Чжилею техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее менеджер Ломаченко рассказал, завершил ли Василий карьеру.

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