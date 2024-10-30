Вольфф: Штрафы Ферстаппена изменят пилотаж всех пилотов Формулы-1

По мнению руководителя Мерседес, теперь пилоты будут действовать на трассе по-другому.

Руководитель Мерседес Тото Вольфф уверен, что двойной штраф пилота Ред Булл Макса Ферстаппена на Гран-при Мексики будет иметь свое влияние на остальных пилотов.

Австриец считает, что после наказания агрессивной езды трехкратного чемпиона мира гонщики будут дважды думать над тем, что они делают на трассе.

"Гонщик всегда будет стремиться к пределу, и если правила - или интерпретация правил - позволяют определенный способ гонок, такой гонщик, как Макс, всегда будет использовать его", - цитирует Вольффа Motorsport.

"Я думаю, что сейчас появилась новая интерпретация и исполнение этих правил, которые, как мне кажется, изменят то, как все будут гоняться в будущем. Такого больше не будет".

"Я всегда говорю, что гонщики точно знают, что происходит. Ты знаешь, когда кто-то слишком поздно отпускает тормоз и просто тащит тебя в поворот, проталкивая вперед".

Источник: Getty Images

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"С первых дней в картинге ты знаешь, что не сможешь выжить на внешней стороне, если не будешь впереди. Так что я думаю, что правила довольно четкие, и гонщики это знают. Все пытаются их соблюдать, и если вам что-то сходит с рук, то это новый предел".

"Отныне вы должны оставлять место на внешней стороне поворота, если машина находится рядом с вами. Поздно тормозить и выталкивать другую машину с трассы, выезжая при этом за ее пределы - я думаю, это больше не допустимо. Это недопустимо, и я думаю, что это хорошо для гонок".

Ранее руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер намекнул на то, что возможно австрийской команде придется попрощаться с Серхио Пересом.

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