У Спортинга есть одно условие, при котором он сразу же отпустит Аморима в Манчестер Юнайтед

В противном случае англичанам придется немного подождать, прежде они получат нового тренера.

По сообщениям зарубежных СМИ, Манчестер Юнайтед договорился о выкупе контракта главного тренера Спортинга Рубена Аморима.

Манкунианцы заплатят "львам" 10 миллионов евро за то, чтобы 39-летний португалец по ходу сезона сменил один клуб на другой.

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Однако у англичан возникла проблема, так как даже выкупив контракт Аморима, им придется подождать 30 дней, прежде чем он сможет начать свою работу на новом месте.

Спортинг предложил МЮ вариант, как можно обойтись без данного перерыва, сообщает The Times.

Учитывая, что Юнайтед также заинтересован в том, чтобы забрать не только Аморима, но и его тренерский штаб, лиссабонский клуб хочет получить за них еще 4,8 миллиона.

Если "красные дьяволы" согласятся, то Рубен Аморим и его помощники смогут сразу же приступить к выполнению своих обязанностей на Олд Траффорд.

Ожидается, что Рубен Аморим отработает еще один матч со Спортингом. Его последним соперником во главе лиссабонцев станет Эштрела, с которой Спортинг сыграет в пятницу, 1 ноября.

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