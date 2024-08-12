Дюрант стал одним из акционеров ПСЖ

Помимо золотой медали Олимпиады, Кей Ди покинет Париж еще и с частью акций столичного футбольного клуба.

Форвард Финикс Санз Кевин Дюрант в составе сборной США стал олимпийским чемпионом 2024 года, обыграв в финале баскетбольного турнира сборную Франции (98:87).

Получив свою четвертую золотую медаль в карьере, 35-летний баскетболист уедет из Парижа еще с кое-чем.

Как сообщает The Athletic, Дюрант стал совладельцем футбольного клуба ПСЖ. Кей Ди приобрел миноритарную долю в парижском коллективе.

По информации источника, инвестиционная компания Дюранта Boardroom на сумму "от одного до девяти миллионов" купила долю в фонде Arctos, который инвестировал в ПСЖ.

BREAKING: 2x NBA Champion Kevin Durant has invested in Paris Saint-Germain through his Boardroom Sports Holdings, LLC via Arctos Partners, the strategic minority investor in the club.



Further details to be announced shortly. pic.twitter.com/pcXSJugqf6 — Boardroom (@boardroom) August 12, 2024

Американская частная инвестиционная компания Arctos приобрела 12,5% акций клуба Лиги 1 в 2023 году, оценив ПСЖ примерно в 4,25 миллиарда евро.

Кевин Дюрант — один из многих американских спортсменов, которые приобрели доли в европейских футбольных клубах.

Звезда Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс владеет миноритарным пакетом акций Ливерпуля. Бывшие звезды НФЛ Джей Джей Уотт и Том Брэди являются миноритарными акционерами Бернли. и Бирмингема соответственно.

Ранее Кевин Дюрант намекнул на то, что он может выступить на домашней Олимпиаде 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!