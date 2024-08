Дюрант стал одним из акционеров ПСЖ

Форвард Финикс Санз Кевин Дюрант в составе сборной США стал олимпийским чемпионом 2024 года, обыграв в финале баскетбольного турнира сборную Франции (98:87).

Получив свою четвертую золотую медаль в карьере, 35-летний баскетболист уедет из Парижа еще с кое-чем.

Как сообщает The Athletic, Дюрант стал совладельцем футбольного клуба ПСЖ. Кей Ди приобрел миноритарную долю в парижском коллективе.

По информации источника, инвестиционная компания Дюранта Boardroom на сумму "от одного до девяти миллионов" купила долю в фонде Arctos, который инвестировал в ПСЖ.

