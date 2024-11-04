ПСЖ хочет подписать одного из основных игроков Барселоны

Жюль Кунде может перебраться на Родину.

Французский ПСЖ ищет усиление защиты для следующего сезона.

Как сообщает издание Fichajes, столичный гранд нацелился на Жюля Кунде из Барселоны. За француза местный клуб готов заплатить 100 млн евро.

В отличие от каталонцев, парижане готовы использовать Кунде преимущественно на позиции центрального защитника, которую он считает своей «родной». Детали возможного личного контракта остаются неизвестными

В текущем сезоне Жюль провел 15 матчей, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда Барселоны рассказал о тяжелом детстве.

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