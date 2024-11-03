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Звезда Барселоны признался, что в детстве выпрашивал еду у людей на улице

Рафинья вспомнил эпизод из своей прежней жизни.
Сегодня, 15:51
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья дал интервью испанскому изданию El Pais, в котором рассказал о своем тяжелом детстве.

По словам Рафиньи, однажды, еще когда он был ребенком, его команде угрожали расправой в случае их победы

"Когда ты ребенок и живешь в фавелах, ты часто видишь людей с оружием. А есть болельщики, которые ходят с ним на матчи. Они пытаются вас напугать, чтобы их команда победила.

Однажды, когда мы были детьми, мы были в раздевалке, и нам начали кричать: «Если выиграете, вы отсюда не уйдете». Мы проиграли, но потому, что они были намного лучше.

Трудно об этом говорить. Наша жизнь в Южной Америке не имеет ничего общего с той, что в Европе. Она совсем другая.

Это невозможно забыть. Это тяжелые моменты, моменты, которые делают вас сильнее, которые заставляют вас расти как личность и как профессионала".

Также бразилец рассказал, что однажды после тренировки он просил еду у прохожих на улице вместе со своим другом.

"Мне было около 12 лет. Я был с другом, весь грязный после тренировки. В клубе не было душа. А автобус ехал очень долго. Мы были голодные, но не имели денег. Поэтому мы начали попрошайничать на улице, чтобы поесть. 

Это было немного сложно, люди не хотят, чтобы их беспокоили. Нам помогали добросердечные люди. Но я понимаю людей, которые не давали нам ничего. Тяжело, когда тебя останавливают, мы выглядели как дети, живущие на улице. Это нормально, что они были немного напуганы.

Важно не забывать все, что мы пережили. Память делает тебя лучшим человеком", - заявил футболист.

Отметим, что в текущем сезоне один из лидеров «блаугранас» сделал 6 ассистов и забил 6 голов в 11 матчах Ла Лиги.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок Ливерпуля предложил клубу подписать Рафинью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья

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