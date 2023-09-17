Портленд и Майами продвинулись в переговорах по обмену Лилларда

Портленд и Майами не оставляют надежд все-таки оформить трейд Дэмиана Лилларда, который хочет покинуть Орегон ради Флориды.

Как сообщает Heat Nation со ссылкой инсайдера и аналитика Грега Сильвандера, Трэйл Блэйзерс и Хит активизировали переговоры по поводу обмена разыгрывающего.

По информации источника, за последние три дня стороны провели очень продуктивные обсуждения потенциальной сделки.

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Портленд, как и раньше, ищет третью сторону, которая позволит организовать данный трейд, так как орегонский коллектив не заинтересован в главном активе флоридского пакета - Тайлере Хирро.

Ранее стало известно, что Голден Стэйт раздумывают над тем, чтобы вернуть в НБА Дуайта Ховарда.

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