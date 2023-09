Голден Стэйт может вернуть Ховарда в НБА

Чемпион НБА 2020 года в составе Лейкерс и 8-кратный участник Матча всех звезд Дуайт Ховард может вернуться в лигу.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, на следующей неделе 37-летний центровой встретится с Голден Стэйт, чтобы обсудить детали возможной сделки.

По информации источника, Уорриорз ищут опытного бигмена, который мог бы занять место на скамейке и подменять Кевона Луни.

Eight-time NBA All-Star Dwight Howard will meet with the Golden State Warriors next week, sources tell @TheAthletic @Stadium. The team has been exploring signing a reserve veteran big man, and now the 2020 Lakers championship center will visit with Warriors officials soon.