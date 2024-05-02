Сайнс отказал Ауди - журналист

Испанец надеется оказаться в Мерседес или Ред Булл.

Пилот Феррари Карлос Сайнс вышел из переговов с Ауди, утверждает журналист DAZN Антонио Лобато.

Напомним, испанец покинет Скудерию по завершению текущего сезона, и пока не нашел себе новый кокпит. Предполагалось, что Карлос станет первым номером в Ауди.

Однако Сайнс отклонил предложение немецкого автопроизводителя и продолжает вести переговоры с Ред Булл и Мерседес.

Стороны пока обсуждают возможное соглашение, однако у Сайнса нет прогресса ни с одной из команд.

Уход Ньюи может повлечь и уход Ферстаппена, которого очень уж хочет Мерседес, и тогда для испанца будет почти гарантированное место в Ред Булл.

Ранее также сообщалось, что конгресс США требует от ФИА объяснений по отказу Андретти.

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