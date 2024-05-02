iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Сайнс отказал Ауди - журналист

Испанец надеется оказаться в Мерседес или Ред Булл.
Сегодня, 18:23
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс вышел из переговов с Ауди, утверждает журналист DAZN Антонио Лобато.

Напомним, испанец покинет Скудерию по завершению текущего сезона, и пока не нашел себе новый кокпит. Предполагалось, что Карлос станет первым номером в Ауди.

Однако Сайнс отклонил предложение немецкого автопроизводителя и продолжает вести переговоры с Ред Булл и Мерседес.

Стороны пока обсуждают возможное соглашение, однако у Сайнса нет прогресса ни с одной из команд. 

Уход Ньюи может повлечь и уход Ферстаппена, которого очень уж хочет Мерседес, и тогда для испанца будет почти гарантированное место в Ред Булл.

Ранее также сообщалось, что конгресс США требует от ФИА объяснений по отказу Андретти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Сайнс

Статьи по теме

Сайнс: Борьба с Леклером на старте Гран-при Китая стоила Феррари слишком много Сайнс: Борьба с Леклером на старте Гран-при Китая стоила Феррари слишком много
Гельмут Марко оценил шансы Сайнса оказаться в Ред Булл Гельмут Марко оценил шансы Сайнса оказаться в Ред Булл
Сайнс: Обновления болида Феррари могут нивелировать преимущество Ред Булл Сайнс: Обновления болида Феррари могут нивелировать преимущество Ред Булл
Сайнс и Мерседес близки к заключению сделки Сайнс и Мерседес близки к заключению сделки
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:34
Шведский талант выбыл на 9-12 месяцев
Европа19:22
Фото на грани фола: Жена Икарди стала амбассадаром сайта с эротическим контентом
Европа19:16
Немецкий клуб назначил женщину главным тренером
ММА18:52
Порье рассказал, когда может завершить карьеру
Формула 118:45
Формуле-1 предложили альтернативный путь приема новых участников
Формула 118:23
Сайнс отказал Ауди - журналист
Лига Европы18:18
Де Росси - о Байере: Есть чего бояться
Европа17:58
Хавбек Ньюкасла получил еще один бан за ставки
Европа17:50
Тен Хаг прокомментировал игру Санчо в матче с ПСЖ
Европа17:40
Барселоне предложили услуги хавбека сборной Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK