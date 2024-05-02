Формуле-1 предложили альтернативный путь приема новых участников

ФИА и Формула-1 получили предложение по созданию альтернативного пути вхождения в серию новых участников, пишет RacingNews365.

Тим Милн и Льюис Батлер, которые ранее работали в разных командах Формулы-1, а сейчас занимаются автоспортивным консталтингом подали любопытное предложение.

Согласно их идее, новый участник в течение первых трех лет будет выступать без статуса конструктора и тем самым не будет претендовать на призовые в Кубке конструкторов. Таким образом, это избавит команду от стартового взноса и должно удовлевторить остальных участников.

Также новые участники не должны работать в Европе. Новые команды должны провести как минимум восемь Гран-при, а также по меньшей мере шесть гонок в локациях, связанных с развитием своего региона. Каждый из таких коллективов будет использовать одобренные инженерные инструменты и шасси от единого поставщика.

Лишь с четвертого сезона команда сможет претендовать на статус конструктора, если к тому будет соответствовать ряду критериев, связанных с инфраструктурой, выступлениями и привлечиением болельщиков.

Ранее также сообщалось, что конгресс США требует от ФИА объяснений по отказу Андретти.

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