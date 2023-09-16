Нью-Йорк объявил об отчислении украинского центрового

Нью-Йорк отчислил украинского баскетболиста Дмитрия Скапинцева.

Украинский форвард играл за Никс в Летней лиге, а также выступал за их фарм-команду в Лиге развития НБА.

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В начале августа клуб подписал со Скапинцевым соглашение Exhibit 10 (негарантированное соглашение, которое клуб может превратить в двухсторонний контракт).

Таким образом, Дмитрий начнет сезон в фарм-клубе, откуда затем может быть вызван в основную команду.

В прошлом сезоне в G-лиге украинец набирал 8,3 очка и 6,1 подбора в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что Дончич попал в элитный "Клуб 200" чемпионата мира по баскетболу.

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