Михайлюк в Бостоне: чем украинец поможет "кельтам"?

ISPORT представляет статью журналиста Джея Кинга о том, как украинский баскетболист впишется в состав Селтикс, и что от него там будут требовать.

В четверг, 31 августа, Святослав Михайлюк получил то, ради чего он ждал все это время с момента открытия рынка свободных агентов - контракт от команды НБА.

Бостон принял решение дать 26-летнему украинцу контракт на один сезон в надежде, что он сможет помочь команде стать чемпионом в предстоящем сезоне.

Журналист The Athletic Джей Кинг решил разобраться в этой сделке и попытаться объяснить, чем же Михайлюк может быть полезен своей новой команде. А ISPORT решил представить адаптацию его материала, которая может заинтересовать украинских фанатов.

С того момента, как представитель Университета Канзаса попал в лигу под 47-м номером на драфте НБА 2018 года, Святослав Михайлюк сыграл за шесть команд, в том числе за Шарлотт в прошлом сезоне.

После того, как Никс обменяли его в Хорнетс в феврале, он набирал в среднем 10,6 очка в 19 матчах, включая восемь выходов в стартовом составе. За этот отрезок времени форвард ростом 2,01 м реализовал потрясающие 40,4% трехочковых бросков.

Источник: Getty Images

Было ли это случайностью небольшого размера выборки во время, по большей части, бессмысленных игр? Или это знак, что Михайлюк все же проявил себя после многолетней выдержки?

Селтикс ориентировались на глубину позиции, которую (генеральный менеджер) Брэд Стивенс считал приоритетом до конца формирования скамейки запасных. Они были готовы сделать ставку на Святослава, когда у них оставалось всего два места в ростере.

Команда должна быть в порядке на флангах, когда она полностью здорова, а Сэм Хаузер и Оша Бриссетт поддерживают Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. Но команде нужен был ветеран, способный выдержать минуты в трудные моменты матча.

Другим вингам может потребоваться время для развития. Джордан Уолш, новичок, выбранный во втором раунде, останется тинейджером до перерыва на Матч всех звезд.

Далано Бэнтон обладает интригующими навыками игры с мячом, но за два сезона в Торонто ему не удалось стать надежным игроком.

Далано Бэнтон / Источник: Getty Images

Михайлюк должен предоставить Бостону другую опцию на этой позиции. В отличие от Уолша и Бэнтона, чьи броски в лучшем случае могут вызывать вопросы, Михайлюк, по крайней мере, заставит команды соперников не бросать его одного на дуге.

Хотя его показатели в Шарлотт могут быть нестабильными, он является уважаемым снайпером с 36% попаданий из-за дуги по карьере с большим количеством попыток (10,6 трехочковых попыток на 100 владений мячом), который на этой дистанции демонстрирует длинные серии результативности.

В сезоне-2019/20 он реализовал 40,4% бросков при 5,1 трехочковых попытках за игру в 56 матчах за Детройт.

Михайлюк обычно не особо старается забросить из пределов трехочковой линии. В его карьере 63,2% бросков были трехочковыми.

Источник: Getty Images

В Бостоне снайпер с таким менталитетом должен хорошо приспособиться. Джо Маззулла назвал количество попыток трехочковых бросков самым важным показателем в сегодняшней НБА.

После приобретения Кристапса Порзингиса Пэйтон Притчард и Сэм Хаузер, вероятно, со скамейки получат больше игрового времени. Селтикс смогут еще больше полагаться на бросок с дальней дистанции по сравнению с прошлым сезон (Бостон занимал 2-е место по количеству трехочковых бросков и 6-е по проценту попаданий.

Михайлюк будет создавать для команды еще одну угрозу броска каждый раз, когда он выходит на площадку.

Источник: Getty Images

Скорее всего, он не будет много играть, когда будет доступен весь состав, но Селтикс нужно планировать на потенциальную нехватку игроков.

Эл Хорфорд в прошлом сезоне лишь один раз сыграл два матча подряд. Порзингис и Роберт Уильямс обычно пропускают значительное время за сезон.

Тейтум всегда надежен, как и любой участник Матча всех звезд. Но организация может захотеть сократить его игровое время - в прошлом сезоне он был третьим игроком в лиге по количеству сыгранных минут.

Источник: Getty Images

Всякий раз, когда он или Джейлен Браун садятся отдыхать, Селтикс знают, что им придется активнее использовать свою скамейку запасных.

Они надеются, что в таких случаях Михайлюк сможет провести значительную часть времени по ходу регулярного сезона, как это сделал Блейк Гриффин в прошлом сезоне на позиции центрового.

Он был достаточно хорош в этой роли, что позволяло Бостону переигрывать соперников на 9,9 очка на 100 владений мячом, когда бигмен был на площадке. Если Михайлюк подойдет команде так же хорошо, как Гриффин, это будет солидный контракт.

Источник: Getty Images

По мнению Святослава, он демонстрировал свой лучший баскетбол в НБА в составе Шарлотт.

"Я чувствую, что последние (19 игр) были лучшими играми в моей карьере", — сказал Михайлюк во время заключительного интервью в прошлом сезоне.

"Было здорово. Я чувствую, что показал, что могу играть на этом уровне и быть очень эффективным. Я знаю свою роль, знаю, что мне нужно делать, чтобы остаться на площадке. Было просто здорово выйти на корт и сыграть".

Источник: Getty Images

По информации Шэмса Чарании из The Athletic, Михайлюк подписал однолетний контракт.

После этого у Селтикс остается еще одно свободное место в составе плюс дополнительная гибкость: сделка Бэнтона лишь частично гарантирована, а Люк Корнет имеет негарантированный контракт.

По словам источника в команде, они все еще рассматривают ветеранов на финальное место в ростере. Как сообщил Чарания, Бостон недавно проработал ряд других вингов, в том числе Ти Джей Уоррена и Ламара Стивенса.

Любой из этих игроков мог бы удовлетворить желание команды приобрести еще одного более крупного форварда.

Хотя у Михайлюка приличные габариты (рост 201 см, вес 93 кг), тренер Хорнетс Стив Клиффорд в прошлом сезоне заявил, что Свят "скорее второй номер" (атакующий защитник).

Источник: Getty Images

Вот текущий ростер Бостона, говорящий о глубине состава команды:

разыгрывающие : Деррик Уайт, Малкольм Брогдон, Пэйтон Притчард, Джей Ди Дэвисон (двусторонний контракт), Джей Скрабб (двусторонний контракт), Д. Дж. Стюард (сделка на время тренировочного лагеря);

: Деррик Уайт, Малкольм Брогдон, Пэйтон Притчард, Джей Ди Дэвисон (двусторонний контракт), Джей Скрабб (двусторонний контракт), Д. Дж. Стюард (сделка на время тренировочного лагеря); атакующие защитники : Джейлен Браун, Святослав Михайлюк, Далано Бэнтон (частично гарантированный контракт);

: Джейлен Браун, Святослав Михайлюк, Далано Бэнтон (частично гарантированный контракт); легкие форварды : Джейсон Тейтум, Сэм Хаузер, Джордан Уолш;

: Джейсон Тейтум, Сэм Хаузер, Джордан Уолш; тяжелые форварды : Эл Хорфорд, Оша Бриссетт;

: Эл Хорфорд, Оша Бриссетт; центровые: Кристапс Порзингис, Роберт Уильямс, Люк Корнет (негарантированный контракт).

Брэду Стивенсу еще предстоит кое-что проработать, но состав будет сформирован к тренировочному сбору через месяц.

Джей Кинг, адаптация Алексей Погорелов