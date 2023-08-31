Михайлюк остается в НБА - украинец согласовал контракт с Бостоном

Спустя практически два месяца после открытия рынка свободных агентов Святослав Михайлюк все же нашел себе новый дом в НБА.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, 26-летний свингмен согласовал однолетний контракт с Бостоном.

Free agent Svi Mykhailiuk has agreed to a one-year deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 31, 2023

Таким образом Михайлюк попал в состав контендера, который намерен завоевать свое восемнадцатое чемпионство - рекордное для НБА.

На данный момент по количеству чемпионских титулов Селтикс делят первое место со своим извечным противником Лейкерс.

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Примечательно, что именно "пурпурно-золотые" выбрали Михайлюка под 47-м пиком на драфте 2018 года.

Ранее была информация, что Святослав Михайлюк может отправиться в Европу, где на него претендовали топовые клубы.