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Баскетбол

Судья НБА, находившийся под расследованием лиги, завершил карьеру

Вероятно, таким образом он решил избежать возможного наказания.
Сегодня, 21:31
Эрик Льюис / Getty Images
Эрик Льюис / Getty Images

Рефери НБА Эрик Льюис принял решение завершить свою карьеру.

В связи с этим лига прекращает расследование его деятельности в социальных сетях, сообщает ESPN.

Напомним, что перед финалом НБА пара пользователей Twitter опубликовала некоторые уже удаленные твиты, которые, вероятно, принадлежали арбитру. В этих твитах он, используя фейковый аккаунт, защищал свои решения в матчах.

После того, как об этом стало известно, НБА начала расследование

Эрик Льюис не был выбран в качестве одного из 12 судей, которые работали во время финальной серии между Денвером и Майами, пока лига продолжала расследование.

Стоит отметить, что он работал на каждом из четырех предыдущих финалов. На счету Льюиса более 1200 матчей НБА, считая регулярный сезон и плей-офф, за 19 сезонов в качестве арбитра.

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