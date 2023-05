НБА ведет расследование относительно фейкового аккаунта арбитра в Twitter

НБА начала расследование в отношении подозрительной учетной записи в Twitter, которая, как предполагается, принадлежит арбитру Эрику Льюису, сообщает Sports Illustrated.

В четверг, 25 мая, пользователь с ником PabloEscoburner со ссылкой на другого пользователя, Mikey_Wyllin, опубликовал две видеозаписи экрана, где он показывает ответы пользователя CuttliffBlair.

NBA ref Eric Lewis has been outed as having a burner account (@CuttliffBlair). Lmaooo this is a momentous day. The account will surely be deleted soon so for the archives, the entirety of the account’s replies. All involving… yep, Eric Lewis. 😂



(h/t @Mikey_Wyllin) thread 🧵⬇️ pic.twitter.com/6GTvURouOc