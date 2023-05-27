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Баскетбол

НБА ведет расследование относительно фейкового аккаунта арбитра в Twitter

Считается, что официальное лицо лиги использует его, чтобы отвечать на посты о самом себе.
Вчера, 21:29
Эрик Льюис / Getty Images
Эрик Льюис / Getty Images

НБА начала расследование в отношении подозрительной учетной записи в Twitter, которая, как предполагается, принадлежит арбитру Эрику Льюису, сообщает Sports Illustrated.

В четверг, 25 мая, пользователь с ником PabloEscoburner со ссылкой на другого пользователя, Mikey_Wyllin, опубликовал две видеозаписи экрана, где он показывает ответы пользователя CuttliffBlair.

Ответы этого аккаунта почти полностью были сделаны на твиты, в которых упоминался Льюис. Многие из ответов были ответами на твиты, ставящие под сомнение соревновательную честность лиги.

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Кроме того, как отметили пользователи Twitter, одна из шести учетных записей, на которые подписан CuttliffBlair, принадлежит женской баскетбольной команде Джорджа Мейсона. Жена Льюиса, Ванесса Блэр-Льюис, является главным тренером этой команды.


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